ЦБ считает нарушением одностороннее введение банками комиссий на обслуживание счетов

Банк России издал 14 июня информационное письмо с критикой действий некоторых банков, замеченных во введении комиссий за обслуживание счетов и вкладов клиентов без их согласия. Как указал финансовый регулятор, подобная практика нарушает права потребителей.

"Законодательство не предусматривает права кредитной организации на одностороннее увеличение или установление комиссионных вознаграждений, взимаемых с потребителя за совершение операций по договору банковского счета, а также возможности предоставления такого права заключенным с потребителем договором", — говорится в письме.

Также ЦБ отметил, что публикация на сайтах банков сведений об изменениях условий договоров "не может расцениваться как надлежащее изменение условий договора". "В случаях с клиентами — физическими лицами изменение договора банковского обслуживания должно быть совершено в форме, которая позволяет однозначно установить согласие потребителя на обслуживание на новых условиях", — отметили в регуляторе.

Банк России известил кредитные организации о недопустимости подобных практик и пригрозил "применять соответствующие меры, предусмотренные федеральными законами".

Ранее несколько банков анонсировали введение комиссий за обслуживание валютных вкладов. В ответ в ЦБ пообещали проработать соответствующий вопрос и сообщить, соответствует ли это условиям договоров и, в конечном счете, требованиям закона.