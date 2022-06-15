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Новости 11:24

Медведев усомнился в возможности существования Украины через два года

фото ЗакС политика Медведев усомнился в возможности существования Украины через два года

Замглавы Совета безопасности Дмитрий Медведев утром 15 июня поделился мнением в своем Telegram-канале относительно перспектив существования Украины на карте мира. В своем посте экс-президент позволил себе намек о возможности исчезновения независимой сопредельной с Россией страны.

Отправной точкой для рассуждений Медведева послужило известие о желании Украины получать сжиженный природный газ от США по ленд-лизу. "Видел сообщение, что Украина по ленд-лизу хочет получить от своих заокеанских хозяев СПГ с оплатой поставки через 2 года", — проинформировал читателей замглавы Совбеза, после чего задался вопросом: "А кто сказал, что через два года Украина вообще будет существовать на карте мира?"

При этом Медведев не дал четкого ответа на поставленный вопрос и лишь допустил, что "американцам уже всё равно", поскольку они якобы "настолько вложились в проект "анти-Россия", что всё остальное для них пустяк".

С момента появления у Дмитрия Медведева Telegram-канала он уже не раз попадал в поле зрения публики благодаря специфической манере изложения. Так, неделей ранее он взялся объяснить, отчего его посты кажутся многим столь резкими. "Отвечаю — я их ненавижу, — написал он. — Они ублюдки и выродки. Они хотят смерти нам, России. И пока я жив, я буду делать всё, чтобы они исчезли".


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