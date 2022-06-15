Вишневский: Минтранс разрешил беженцам поездки в поездах по справкам от МВД

Министерство транспорта официально признало право беженцев с Украины, из ЛНР и ДНР на перемещение поездами дальнего следования по выданным им справкам МВД, известил депутат Борис Вишневский со ссылкой на ответ ведомства. Сканы документа он разместил накануне вечером в своем Telegram-канале.

Как рассказал Вишневский, перед этим он по просьбе Правозащитного совета Петербурга обратился в Минтранс для решения возникшей перед въехавшими в Россию беженцами проблемы. "Суть дела: беженцы, у которых нет паспорта и других удостоверений личности, получают взамен этого справку в МВД России. Эта справка позволяет пересекать границу России (для тех, кто хочет уехать в европейские и другие страны), но по этой справке им отказываются продавать билеты на поезда, самолеты, автобусы для передвижения по территории России", — указал депутат.

По словам Вишневского, сложившаяся система приводила к тому, что беженцы не могли проехать к своим родственникам в других российских регионах. В своем запросе парламентарий просил министерство решить сложившуюся проблему.

В присланном ответе департамента государственной политики в области железнодорожного транспорта Минтранса депутату сообщили, что иностранцы вправе покупать билеты на поезда дальнего следования по справкам, выданным в МВД. "Лица, вынужденно покинувшие территорию Украины, Донецкой и Луганской народных республик, и прибывшие на территорию Российской Федерации могут оформить проездной документ (билет) на поезда дальнего следования на основании справки установленной формы с фотографией", — говорится в документе.