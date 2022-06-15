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Новости 16:21

Нижегородец стал фигурантом сразу двух уголовных дел о дискредитации армии

фото ЗакС политика Нижегородец стал фигурантом сразу двух уголовных дел о дискредитации армии

Житель Нижнего Новгорода стал фигурантом второго уголовного дела по статье о дискредитации Вооружённых сил РФ (ст. 280.3 УК), информирует пресс-служба регионального управления МВД.

Силовики возбудили первую "уголовку" на мужчину из-за плаката, размещённого на заднем стекле его автомобиля: написанное на нём, по их версии, содержало "недостоверную информацию о российской армии".

Дома и в офисе, где мужчина трудоустроен, был проведён обыск, в ходе которого изъяли плакаты с "аналогичными надписями": именно из-за них в его отношении и было возбуждено второе уголовное дело.

Мужчину, как итог, поместили под домашний арест.

По предварительным сведениям "ОВД-Инфо"*, обвиняемого зовут Андрей Сорочкин, он активист нижегородского отделения "Яблока".

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов


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