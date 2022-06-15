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Новости 17:31

"Комитет против пыток"* продолжит работу под другим названием

фото ЗакС политика "Комитет против пыток"* продолжит работу под другим названием

Ликвидированный после внесения в список иностранных агентов "Комитет против пыток"* возобновит свою работу под новым названием, сообщила 15 июня "Медиазона"** со ссылкой на Telegram-канал правозащитной организации. Отныне последняя будет именоваться "Командой против пыток".

В сообщении "Команды против пыток" говорится, что решение о ликвидации организации оказалось непростым для ее участников, однако уровень полученной за прошедшие дни поддержки "невероятно мотивирует". "Команда осталась и намерена противостоять пыткам в России — не останавливаться перед лицом абсурдных решений Минюста, а работать с удвоенной силой", — сообщили правозащитники в Telegram-канале.

Напомним, 10 июня Министерство юстиции внесло "Комитет против пыток"* в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функцию иностранного агента. Спустя два дня организация подала в Минюст уведомление о самоликвидации в связи с получением статуса иноагента.

*Минюст включил "Комитет против пыток" в реестр незарегистрированных общественных объединений — иноагентов

**Минюст внёс "Медиазону" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


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