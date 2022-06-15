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Новости 17:33

Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

фото ЗакС политика Германия возобновила выдачу туристических виз россиянам

Туристы из России смогут претендовать на немецкую визу: Германия возобновила выдачу всех типов виз, информирует портал диппредставительства ФРГ в РФ.

"Через сервисно-визовые центры компании VisaMetric возобновляется приём заявлений о выдаче необходимых для въезда в Германию виз с любой целью поездки. Запись на собеседование осуществляется на cайте компании", — уточняется в сообщении.

Начиная с 11 июня Германия сняла все "ковидные" ограничения на въезд в страну. Отныне туристам нет нужды предоставлять сертификат о COVID-вакцинации, отрицательный ПЦР-тест или справку о перенесённой инфекции.

Добавим также, что из-за санкций Евросоюза, которые были введены из-за военной "спецоперации", между Россией и ФРГ нет прямого авиасообщения.


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