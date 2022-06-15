Футболист Денисов рассказал о записи обращения к Путину с просьбой прекратить спецоперацию

Экс-капитан российской сборной Игорь Денисов высказался в интервью спортивному журналисту Нобелю Арустамяну о своем отношении к спецоперации на Украине. Беседа опубликована на YouTube-канале Nobel.

В разговоре с Арустамяном Денисов рассказал, что в первые дни после начала спецоперации на Украине записал обращение к президенту Владимиру Путину с призывом сделать так, "чтобы это всё остановилось". По его словам, он разослал ролик в различные СМИ, но ни одно из них не стало публиковать запись.

"Я даже сказал так: "Я готов встать на колени перед вами". Я, гордый парень... Это на третьи или четвертые сутки было, я был готов встать на колени перед ним, чтобы он это все остановил. Что такое жизнь одного человека – какого-то Денисова? У меня уже гордости не было, потому что я уже представлял, к чему это все идет. Но, к сожалению, никто не выставил", - завершил Денисов.

"Конечно, я же простой человек, конечно, мне страшновато, - признал футболист. - Я сестре своей сказал, что не могу не сказать. И, опять же, я никуда не скрываюсь, я никуда не собираюсь уезжать, мне это на фиг не надо – что будет, то и будет. Но как можно не сказать, если я чувствую так? Может быть, опять же, в какой-то степени для кого-то, кто по-другому мыслит, я говорю глупости – но для себя я считаю, что это должен выразить".

Фото: скриншот видео на YouTube-канале Nobel