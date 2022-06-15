"Газпром" приостановил прокачку газа ещё на 20% из-за ремонта турбины Siemens

Государственная сырьевая компания "Газпром" известила о приостановке эксплуатации ещё одной турбины Siemens на компрессорной станции "Портовая", которая обслуживает нить "Северный поток". Начиная с 16 июня объём перекачки топлива будет составлять 67 млн кубометров в сутки – на 100 кубометров меньше, чем двумя днями ранее.

"В связи с окончанием срока межремонтной наработки до капитального ремонта "Газпром" останавливает эксплуатацию еще одного газотурбинного двигателя Siemens на КС "Портовая". Суточная производительность КС "Портовая" с 01:30 мск 16 июня составит до 67 миллионов кубометров в сутки", - информирует пресс-служба компании.

Днём ранее, 14 июня, "Газпром" также сообщал об остановке одного компрессора на "Северном потоке" ввиду "затянувшегося" ремонта агрегата, который должна была производить компания Siemens, но не сделала этого из-за санкций.

Ранее, напомним, стало известно, что мощности новой ветки газопровода "Северный поток – 2" будут задействованы для газоснабжения Северо-Запада РФ.