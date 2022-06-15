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Новости 15 июня, 20:50

Пушилин заявил о возможности вхождения ДНР в состав России

фото ЗакС политика Пушилин заявил о возможности вхождения ДНР в состав России

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики Денис Пушилин допустил возможность ее вхождения в состав России на правах отдельного субъекта, сообщило 15 июня РИА "Новости".

Отвечая на вопрос, войдет ли ДНР в состав России или останется в статусе "народной республики", Пушилин полюбопытствовал, как одно мешает другому. На уточняющий вопрос, войдет ли в таком случае ДНР в состав России на правах отдельного субъекта, как Татарстан, последовал утвердительный ответ.

При этом областной статус Пушилин раскритиковал, сославшись на опыт в составе Украины. "Донецкая область плохо даже звучит, — сообщил он. — Это несколько отсылает нас к прошлому, украинскому прошлому".

Ранее сообщалось о том, что Пушилин совместно с Бегловым дал старт ПМЭФ выстрелом из пушки Петропавловской крепости. Позже Telegram-канал "Ротонда" указал на то, что упоминание главы ДНР исчезло из публикаций о церемонии. При этом авторы канала написали, будто бы операторам петербургских каналов велели снимать выстрел с такого ракурса, чтобы Пушилин в кадр не попал.

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