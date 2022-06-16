Росавиация продлила запрет на перелеты в аэропорты юга страны

Росавиация вновь продлила действие запрета на воздушное сообщение с 11 аэропортами юга и центра страны до ночи 24 июня, говорится в опубликованном в четверг сообщении на сайте ведомства.

Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям предписано перевозить пассажиров с использованием альтернативных маршрутов, используя аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

"Остальные аэропорты Российской Федерации работают штатно", — говорится в сообщении Росавиации.

Впервые ведомство ввело ограничения на перелеты с началом спецоперации на Украине. С тех пор их действие неоднократно продлевалось.

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