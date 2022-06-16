Гражданских участников спецоперации хотят приравнять к ветеранам

Группа депутатов и сенаторов внесла на рассмотрение Госдумы законопроект о наделении гражданских участников спецоперации на Украине статусом ветеранов боевых действий, сообщила 16 июня пресс-служба ГД.

Речь идет о командированных гражданских служащих — врачах, ремонтных бригадах и иных специалистах, уточнили в думской пресс-службе. Как говорится в пояснительной записке к проекту, сейчас они могут рассчитывать на получение статуса ветерана лишь в случае получения ранений, контузий или увечий во время выполнения работ, либо же после награждения их медалями за обеспечение участия боевых действий.

По мысли авторов проекта, выполнение задач в ходе спецоперации в силу их "высочайшей стратегической значимости" "должно являться неоспоримым основанием для установления гражданам статуса ветеранов боевых действий, с обеспечением им и членам их семей предусмотренных законом мер поддержки".

Ранее губернатор Александр Беглов рассказал о более 50 военных из Петербурга, представленных к наградам за участие в спецоперации.