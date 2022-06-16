"Яблочники" из петербургского ЗакСа пожаловались прокурору Москвы на задержание журналиста Иванова

Депутат петербургского парламента Александр Шишлов направил прокурору Москвы Денису Попову обращение от фракции "Яблоко", посвященное задержанию в минувший уик-энд корреспондента издания Sota Петра Иванова. С процессуальной точки зрения действия московских правоохранителей, как считают авторы письма, выглядят сомнительно. Депутаты указывают, что журналист был на два часа лишен свободы без объяснения причин, а отпущен без составления каких-либо документов ("за исключением рапорта сотрудника полиции о задержании на основе информации системы распознавания лиц").

"Очевидно, что право Петра Иванова на личную неприкосновенность и свободу передвижения было грубо и безосновательно нарушено. Как известно, в День России в Москве в аналогичную ситуацию попали и были задержаны более 40 человек. Посмотрим, какова будет реакция московской прокуратуры", - пишет "яблочник" в своем Telegram-канале.

Шишлов также обращает внимание, что петербургский журналист Иванов к моменту встречи со столичными правоохранителями в метро не совершал каких-либо правонарушений и имел при себе необходимые документы, что не помешало его задержать.