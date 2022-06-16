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Новости 11:56

"Яблочники" из петербургского ЗакСа пожаловались прокурору Москвы на задержание журналиста Иванова

фото ЗакС политика "Яблочники" из петербургского ЗакСа пожаловались прокурору Москвы на задержание журналиста Иванова

Депутат петербургского парламента Александр Шишлов направил прокурору Москвы Денису Попову обращение от фракции "Яблоко", посвященное задержанию в минувший уик-энд корреспондента издания Sota Петра Иванова. С процессуальной точки зрения действия московских правоохранителей, как считают авторы письма, выглядят сомнительно. Депутаты указывают, что журналист был на два часа лишен свободы без объяснения причин, а отпущен без составления каких-либо документов ("за исключением рапорта сотрудника полиции о задержании на основе информации системы распознавания лиц").

"Очевидно, что право Петра Иванова на личную неприкосновенность и свободу передвижения было грубо и безосновательно нарушено. Как известно, в День России в Москве в аналогичную ситуацию попали и были задержаны более 40 человек. Посмотрим, какова будет реакция московской прокуратуры", - пишет "яблочник" в своем Telegram-канале.

Шишлов также обращает внимание, что петербургский журналист Иванов к моменту встречи со столичными правоохранителями в метро не совершал каких-либо правонарушений и имел при себе необходимые документы, что не помешало его задержать.


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Упоминаемые персоны
Шишлов Александр Владимирович 

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