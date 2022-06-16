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Новости 15:17

Суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову

фото ЗакС политика Суд в Петербурге оставил в силе приговор историку Соколову

В Петербурге Третий кассационный суд отклонил жалобу защиты историка Олега Соколова, осужденного в декабре 2020 года за убийство аспирантки и незаконное хранение оружия. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на адвоката Сергея Лукьянова.

"Мы посчитали, что суд апелляционной инстанции проигнорировал часть наших доводов, практически половину, и нарушил права Олега Валерьевича, в частности не дал выступить ему по поводу жалобы, дать показания", - рассказал юрист о новой отклоненной жалобе, поданной им на этой неделе.

Напомним, согласно материалам громкого дела, Соколов в ноябре 2019 года на почве личных неприязненных отношений убил и расчленил аспирантку СПбГУ Анастасию Ещенко, с которой его связывали личные отношения. Ученого задержали рядом с его домом, когда он по частям пытался выбросить в Мойку пакеты с человеческими останками. В настоящее время 65-летний бывший преподаватель вуза отбывает срок длиной в 12,5 лет в колонии строгого режима.

Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга


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