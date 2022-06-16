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Суд в Москве не исключил основательницу SOTA из списка иноагентов

фото ЗакС политика Суд в Москве не исключил основательницу SOTA из списка иноагентов

Замоскворецкий суд Москвы отказался исключать из реестра СМИ-иноагентов учредительницу издания SOTA Александру Агееву (Айнбиндер)*, сообщил 16 июня правозащитный проект "Первый отдел" в своем Telegram-канале.

Как уточнили правозащитники, статус иноагента журналистка получила за публикации в Facebook**, Instagram** и Twitter (без уточнения, о каких постах идет речь), за средства от рекламы на ютуб-канале "sotavision" и с сайта My.com, а также за 200 рублей, переведенные ей неким гражданином Белоруссии.

По сообщению "Первого отдела", Минюст не стал доказывать связь между деятельностью журналистки и получением ею иностранного финансирования. "Суд решил не исследовать конкретные публикации и переводы денежных средств, поверив госорганам практически на слово", — добавили юристы.

Защита Агеевой* намерена подать апелляцию на вынесенное решение суда.

*Александра Айнбиндер (Агеева) внесена Минюстом в реестр СМИ-иностранных агентов

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook** и Instagram**, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена

** Компания Meta Platforms Inc., владеющая социальными сетями Facebook и Instagram, по решению суда от 21.03.2022 признана экстремистской организацией, ее деятельность на территории России запрещена.

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