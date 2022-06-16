Дмитрий Муратов запускает новые журнал-приложение и YouTube-канал

Главный редактор "Новой газеты" и лауреат Нобелевской премии мира Дмитрий Муратов в своей рассылке читателям объявил о двух новых проектах.

"Мы остались наедине. Мы живем из-за вас и благодаря вам. И главное. Мы вернемся. И знаете почему? Подсказка: потому что у нас есть вы!", - гласит текст письма.

На тот период, пока вынужденно не выходит само издание, читателям газеты предложат журнал-приложение к ней и новый YouTube-канал. Оба медиапроекта будут носить название "НО".

Напомним, что редакция "Новой газеты" решила приостановить выпуск бумажной версии издания после второго предупреждения от Роскомнадзора, пришедшего в конце марта. Претензии ведомства были связаны с репортажами о военной спецоперации на Украине. Позже часть редакционного коллектива эмигрировала и под руководством журналиста Кирилла Мартынова основала издание "Новая газета. Европа". Его сайт уже в первый месяц работы по требованию Генпрокуратуры заблокировали на территории России.