Силовики пришли с обыском в петербургский офис "Открытого пространства"

В здании общественного коворкинга "Открытое пространство" в Петербурге (ул. Достоевского, 34) вечером 16 июня явились правоохранители для проведения обыска, о чем сообщил правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Отметим, что на неделе следственные действия велись и в московском помещении "Открытого пространства". Внимание столичных силовиков привлекла выставка художественных работ политзаключенных, среди которых имелись и произведения пацифистского содержания. Характерно, что, как писало издание Sota, вместе с полицейскими выставку посетил представитель провластного движения SERB. Визит силовиков 14 июня закончился изъятием картин и стикеров.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов