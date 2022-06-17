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"Жалко у пчелки": Мантуров высказался об уходе IKEA

фото ЗакС политика "Жалко у пчелки": Мантуров высказался об уходе IKEA

Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в кулуарах Петербургского международного экономического форума 17 июня ответил на вопрос журналистов, жалко ли ему уходящую с российского рынка компанию IKEA. Видео разговора с чиновникам опубликовал телеканал "78".

"IKEA то жалко или не жалко, уходящую?" - задали вопрос Мантурову.

"Жалко у пчелки", - ответил министр.

ПМЭФ-2022 проходит третий день. 17 июня на форуме ожидается пленарное заседание с выступлением Владимира Путина. Его пресс-секретарь Дмитрий Песков пообещал, что значение этой речи будет трудно переоценить.  

Фото: Telegram/ 78 | НОВОСТИ


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