В Москве по делу о дискредитации армии задержали мундепа

В Москве задержали депутата Тимирязевского района Наталью Куксину, передает "ОВД-Инфо"* со ссылкой на ее бывшего коллегу Евгения Белавского. Произошло это, как уточняет издание Sota, прямо на заседании депутатской комиссии по капремонту. Отмечается, что мундеп при общении с силовиками получила телесное повреждение.

Основанием для задержания Куксиной стало заведенное на нее дело по ст. 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил).

Отметим, что из-за отношения к военной спецоперации на Украине в отношении столичных мундепов заводят не только административные, но и уголовные дела. В частности, в СИЗО находится депутат Красносельского района Алексей Горинов, обвиненный по ст. 207.3 УК (распространение "фейков" о Вооруженных силах), а его покинувшая страну коллега Елена Котеночкина заочно арестована.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов