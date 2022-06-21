В Москве по двум протоколам о дискредитации армии оштрафовали мундепа Лукьянец

Суд в Москве рассмотрел два административных протокола, составленных по ст. 20.3.3 КоАП на муниципального депутата из округа Тропарево-Никулино Марину Лукьянец, и в общей сложности назначил 65 тысяч рублей штрафа. Об этом пишет сетевое издание Sota.

На суд не пришли ни сама Лукьянец, ни ее представители. Мундепа, избранного от "Яблока", привлекли к ответственности из-за пацифистских хэштегов и постов в соцсетях.

Отметим, что ранее во вторник 21 июня в рамках аналогичного дела силовики задержали мундепа Тимирязевского района Москвы Наталью Куксину.