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Новости 12:42

В Москве по двум протоколам о дискредитации армии оштрафовали мундепа Лукьянец

фото ЗакС политика В Москве по двум протоколам о дискредитации армии оштрафовали мундепа Лукьянец

Суд в Москве рассмотрел два административных протокола, составленных по ст. 20.3.3 КоАП на муниципального депутата из округа Тропарево-Никулино Марину Лукьянец, и в общей сложности назначил 65 тысяч рублей штрафа. Об этом пишет сетевое издание Sota.

На суд не пришли ни сама Лукьянец, ни ее представители. Мундепа, избранного от "Яблока", привлекли к ответственности из-за пацифистских хэштегов и постов в соцсетях.

Отметим, что ранее во вторник 21 июня в рамках аналогичного дела силовики задержали мундепа Тимирязевского района Москвы Наталью Куксину.


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