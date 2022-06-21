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Новости 19:39

Еще одного мундепа в Москве задержали по делу о дискредитации армии

фото ЗакС политика Еще одного мундепа в Москве задержали по делу о дискредитации армии

Столичные правоохранители задержали депутата муниципального округа "Аэропорт" Павла Ярилина, о чем он сам сообщил в личном аккаунте в социальной сети.

"Меня забрали в ОВД Аэропорт по подозрению в совершении административного правонарушения о дискредитации вооруженных сил", - написал политик.

Ярилин представляет партию "Гражданская инициатива", уточняет издание Sota.

Отметим, что утром 21 июня на заседании совета в рамках аналогичного административного дела, возбужденного по статье 20.3.3 КоАП, задержали депутата Тимирязевского района Москвы Наталью Куксину. Несколькими часами позже по аналогичным протоколам суд в Москве оштрафовал мундепа из округа "Тропарево-Никулина" Марину Лукьянец.


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