ЗакС.Ру в Twitter    ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 11:43

Суд в Архангельске не стал штрафовать местную активистку по статье о дискредитации ВС РФ

фото ЗакС политика Суд в Архангельске не стал штрафовать местную активистку по статье о дискредитации ВС РФ

Октябрьский райсуд Архангельска решил прекратить административное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), заведённое в отношении местной активистки Ольги Елсаковой, информирует SOTA.

Протокол на Елсакову составили за репост новостей об Украине в один из Telegram-чатов. Сама активистка документ не видела, так как находится за пределами России.

"О подробностях дела мне сообщили журналисты: по их утверждению, в деле были, например, репосты из канала известного правозащитника Павла Чикова. Я считаю, что судья вынес верное решение. Конституция РФ гарантирует всем гражданам возможность высказываться о происходящих событиях, свободно распространять информацию", — поделилась мнением Елсакова в разговоре с SOTA.

Отказался штрафовать активистку судья Юрий Попов, который хорошо известен архангельским общественникам. Он, в частности, изучал дела активистов Шиеса и сторонников Алексея Навального.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости22 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама