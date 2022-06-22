Суд в Архангельске не стал штрафовать местную активистку по статье о дискредитации ВС РФ

Октябрьский райсуд Архангельска решил прекратить административное дело о дискредитации российской армии (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП), заведённое в отношении местной активистки Ольги Елсаковой, информирует SOTA.

Протокол на Елсакову составили за репост новостей об Украине в один из Telegram-чатов. Сама активистка документ не видела, так как находится за пределами России.

"О подробностях дела мне сообщили журналисты: по их утверждению, в деле были, например, репосты из канала известного правозащитника Павла Чикова. Я считаю, что судья вынес верное решение. Конституция РФ гарантирует всем гражданам возможность высказываться о происходящих событиях, свободно распространять информацию", — поделилась мнением Елсакова в разговоре с SOTA.

Отказался штрафовать активистку судья Юрий Попов, который хорошо известен архангельским общественникам. Он, в частности, изучал дела активистов Шиеса и сторонников Алексея Навального.