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Новости 12:09

"Ъ": В Госдуме предложили улучшить образ силовиков посредством компьютерных игр

фото ЗакС политика "Ъ": В Госдуме предложили улучшить образ силовиков посредством компьютерных игр

Депутаты Государственной думы надеются улучшить имидж Росгвардии посредством интеграции их в компьютерные видеоигры, делится "Коммерсант". С соответствующей идеей обратился глава парламентского комитета по информполитике Александр Хинштейн в письме к Виктору Золотову.

"Использование таких форм медиакоммуникации в целях продвижения патриотических ценностей, формирования позитивного образа Росгвардии, героизации ведомства и его истории может иметь исключительно важное значение", - сказано в обращении Хинштейна.

По мнению депутата, подобный подход можно использовать и в других правоохранительных структурах.

В то же время в разговоре с "Ъ" представитель крупной международной компании, выпускающей игры, выразил сомнение, что кто-либо возьмётся создавать игру про "хороших" силовиков, поскольку это "однозначная пропаганда и огромные риски".

Напомним, в игровом формате Росгвардия "засветилась" днём ранее, 21 июня: у стен Казанского собора снимали фильм про росгвардейца "Преторианец". Для этих целей массовку согнали на импровизированный митинг.


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