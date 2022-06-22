Amnesty International признала художницу Александру Скочиленко узницей совести

Международная правозащитная организация Amnesty International признала петербургскую художницу Александру Скочиленко, пребывающую под арестом в рамках уголовного дела о фейках про армию, узницей совести.

"Amnesty International считает Александру Скочиленко узницей совести и требует её немедленного и безоговорочного освобождения", — сообщается в Telegram-канале организации.

Кроме того, по версии правозащитников, уголовную статью о дезинформации про действия Вооружённых сил РФ следует отменить.

Напомним, на данный момент Скочиленко находится в психиатрической больнице № 6, где ей должны провести экспертизу. В стенах медучреждения она повторно столкнулась с непониманием её физиологических потребностей, обусловленных целиакией — непереносимостью глютена.

Художницу подозревают в замене ценников в магазине листочками с пацифистскими надписями, в апреле в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. В середине апреля суд отправил её в СИЗО, в конце мая оставил под стражей до 1 июля.