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Новости 17:05

Amnesty International признала художницу Александру Скочиленко узницей совести

фото ЗакС политика Amnesty International признала художницу Александру Скочиленко узницей совести

Международная правозащитная организация Amnesty International признала петербургскую художницу Александру Скочиленко, пребывающую под арестом в рамках уголовного дела о фейках про армию, узницей совести.

"Amnesty International считает Александру Скочиленко узницей совести и требует её немедленного и безоговорочного освобождения", — сообщается в Telegram-канале организации.

Кроме того, по версии правозащитников, уголовную статью о дезинформации про действия Вооружённых сил РФ следует отменить.

Напомним, на данный момент Скочиленко находится в психиатрической больнице № 6, где ей должны провести экспертизу. В стенах медучреждения она повторно столкнулась с непониманием её физиологических потребностей, обусловленных целиакией — непереносимостью глютена.

Художницу подозревают в замене ценников в магазине листочками с пацифистскими надписями, в апреле в отношении нее возбудили уголовное дело по статье о распространении фейков о российской армии. В середине апреля суд отправил её в СИЗО, в конце мая оставил под стражей до 1 июля. 


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