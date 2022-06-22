Вице-премьер Хуснуллин сообщил о начале строительства жилья и соцобъектов в Мариуполе

Курирующий Крым заместитель председателя правительства РФ Марат Хуснуллин известил о начале восстановительных работ в украинском Мариуполе, который находится под контролем российской армии, пишет ТАСС.

Вице-премьер уточнил, что на данный момент большая часть разрушенных зданий была обследована специалистами, поэтому у установленных властей есть представление, с чего начинать работу.

"Мы понимаем по каждому зданию, что нужно ремонтировать, что сносить, что строить новое, уже строители активно зашли. Мы строим больницу, восстанавливаем сети, строим жилые микрорайоны. В течение месяца мы основные параметры мастер-плана утвердим", — заявил зампред главы правительства.

Резюмируя, Хуснуллин сообщил, что у российских властей есть видение того, как в будущем может развиваться украинский город: в долгосрочной перспективе предусмотрены планы по его восстановлению вплоть до 2035 года.

Напоним, ранее Петербург и Мариуполь заключили побратимские соглашения. Губернатор Александр Беглов при этом отказался конкретизировать объём средств, которые направят на восстановление украинского города.