Горсуд оставил в силе штраф за пацифистскую акцию у Военного госпиталя

Петербургский городской суд 23 июня оставил в силе штраф в размере 30 тысяч рублей участнице движения "Весна" Полине Барабаш за пацифистский перфоманс 2 апреля у стен Военного госпиталя на Суворовском проспекте, сообщила ЗАКС.Ру адвокат Яна Неповиннова. Весной активистка приковала себя к забору напротив петербургского Главка с пацифистским баннером, который расценили как дискредитацию Вооруженных сил (ст. 20.3.3 КоАП).

Неповиннова рассказала ЗАКС.Ру, что представила на заседании 23 июня заключение специалиста-лингвиста, согласно которому в надписи на плакате Барабаш не было каких-либо заявлений, порочащих честь российской армии. Кроме того, во время перфоманса, по мнению специалиста-лингвиста, вовсе не было упоминаний Вооруженных Сил.

- Привлечение Барабаш и вообще кого-либо по статье 20.3.3 КоАП к ответственности, по нашему мнению, невозможно без ответов на вопросы, на которые может ответить только лингвист, а не сотрудники полиции, которые зачастую не имеют даже юридического образования, - сказала адвокат.

Согласно выводам лингвиста, в плакатах Барабаш не содержится ни дискредитирующей информации, ни призывов к воспрепятствованию использования Вооруженных Сил. Судья не стала отменять постановление о штрафе. Защита намерена обратиться в кассационный суд.

Смольнинский районный суд 21 апреля оштрафовал Барабаш на 30 тысяч рублей за акцию у Военного госпиталя. Сейчас девушка проходит в качестве подозреваемой по уголовному делу о лжеминировании (ч. 2 ст. 207 УК), о котором стало известно накануне празднования годовщины Победы. Кроме нее фигурантами дела стали еще несколько петербургских активистов.

Напомним, пока девушка стояла прикованной к забору, на журналистов ЗАКС.Ру и SOTA, освещавших акцию, напали трое военнослужащих. Они отобрали технику и документы. У корреспондентки SOTA Виктории Арефьевой после конфликта с военными оказался разбит телефон.

Константин Леньков