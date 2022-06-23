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Новости 16:29

Суд отказался заменять Андрею Боровикову наказание на любое, не связанное с лишением свободы

фото ЗакС политика Суд отказался заменять Андрею Боровикову наказание на любое, не связанное с лишением свободы

Судья Исакогорского районного суда Архангельска Сергей Тренин отказался удовлетворять ходатайство бывшего главы местного штаба Алексея Навального* (как и ФБК**, признан экстремистской структурой) Андрея Боровикова, просившего заменить ему наказание на любое, не связанное с лишением свободы, делится SOTA.

В своём решении судья отметил, что не увидел "положительной динамки в поведении Боровикова".

1 февраля 2022 года кассационный суд отменил приговор Боровикову, отправив дело на новое рассмотрение. Позднее судебная коллегия оставила приговор без изменений.

Боровиков получил реальный срок из-за клипа Rammstein "Pussy", изобилующего интимными подробностями, который он выложил на своей странице в соцсети "ВКонтакте" несколько лет назад: его признали распространителем порнографии.

Боровиков должен выйти на свободу 26 мая 2023 года.

* ФБК, ФЗПГ и Штабы Навального по решению суда от 9.06.2021 признаны экстремистскими организациями, их деятельность запрещена.
ФБК и ФЗПГ также внесены в реестр НКО - иностранных агентов.

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