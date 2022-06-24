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Новости 12:27

Доцент МГУ Лобанов получил 15 суток ареста из-за пацифистских постов в соцсетях

фото ЗакС политика Доцент МГУ Лобанов получил 15 суток ареста из-за пацифистских постов в соцсетях

Суд в Москве назначил 15 суток спецприемника доценту МГУ и бывшему кандидату в депутаты Госдумы Михаилу Лобанову, передает сетевое издание Sota. Из-за постов в социальных сетях на него составили протоколы по двум статьям: 20.3.3 КоАП (дискредитация Вооруженных сил) и 20.3.1 (возбуждение ненависти либо вражды).

Для привлечения его к ответственности потребовалось проведение лингвистической экспертизы. Эксперт Татьяна Троицкая установила, что ученый в связи с критикуемой им спецоперацией на Украине разжигал ненависть и к мусульманам, и к правительству, и к "маргиналам". Лобанов с такими выводами категорически не согласился, заявив, что Троицкая сама придерживается ультраправых взглядов, а его преследование связано с проектом помощи кандидатам в мундепы "ВыДвижение".


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