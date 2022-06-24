ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 17:35

На Соболь* завели административное дело из-за невыполнения обязанностей иноагента

фото ЗакС политика На Соболь* завели административное дело из-за невыполнения обязанностей иноагента

Роскомнадзор составил новый административный протокол на юриста и политика Любовь Соболь*, которую обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 19.34.1). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Симоновский суд Москвы должен будет рассмотреть дело 12 июля. По всей видимости, претензии надзорного ведомства связаны с тем, что соратница Алексея Навального не маркирует свой контент в социальных сетях так, как требует от нее российское законодательство.

Отметим, что эмигрировавшая в прошлом году Соболь* находится в базе розыска МВД. За время ее отсутствия суды успели заменить ей условное наказание на реальное по двум уголовным делам: о протестах января 2021 года и о проникновении в чужое жилище.

*Минюст внес Любовь Соболь в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости24 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама