На Соболь* завели административное дело из-за невыполнения обязанностей иноагента

Роскомнадзор составил новый административный протокол на юриста и политика Любовь Соболь*, которую обвиняют в неисполнении обязанностей иностранного агента (ст. 19.34.1). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Симоновский суд Москвы должен будет рассмотреть дело 12 июля. По всей видимости, претензии надзорного ведомства связаны с тем, что соратница Алексея Навального не маркирует свой контент в социальных сетях так, как требует от нее российское законодательство.

Отметим, что эмигрировавшая в прошлом году Соболь* находится в базе розыска МВД. За время ее отсутствия суды успели заменить ей условное наказание на реальное по двум уголовным делам: о протестах января 2021 года и о проникновении в чужое жилище.

*Минюст внес Любовь Соболь в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента