В Петербурге отказались возбуждать дело по заявлению журналистки, которой помешали снимать акцию

Редакция издания SOTA получила ответ от петербургских правоохранителей, которые не увидели признаков воспрепятствования журналистской деятельности на пацифистской акции 2 апреля. Издание намерено оспаривать отказ, пришедший в ответ на заявление корреспондентки Виктории Арефьевой.

Напомним, Арефьева и корреспондент Константин Леньков пытались осветить перформанс на Суворовском проспекте. В процессе съемки к ним подошел мужчина в военной форме и попытался отобрать технику. В результате Арефьева выронила телефон, который разбился. В ответе от силовиков говорится, что военнослужащий патрулировал территорию и на законных основаниях запретил вести съемку. В письме указывается, что на журналистов никто не нападал.

Отметим, что во время конфликта Константина Ленькова повалили на землю, отобрав фотоаппарат. Техника вернулась к журналисту ЗАКС.Ру только после вмешательства полиции.