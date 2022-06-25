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Новости 12:43

В Петербурге отказались возбуждать дело по заявлению журналистки, которой помешали снимать акцию

фото ЗакС политика В Петербурге отказались возбуждать дело по заявлению журналистки, которой помешали снимать акцию

Редакция издания SOTA получила ответ от петербургских правоохранителей, которые не увидели признаков воспрепятствования журналистской деятельности на пацифистской акции 2 апреля. Издание намерено оспаривать отказ, пришедший в ответ на заявление корреспондентки Виктории Арефьевой.

Напомним, Арефьева и корреспондент Константин Леньков пытались осветить перформанс на Суворовском проспекте. В процессе съемки к ним подошел мужчина в военной форме и попытался отобрать технику. В результате Арефьева выронила телефон, который разбился. В ответе от силовиков говорится, что военнослужащий патрулировал территорию и на законных основаниях запретил вести съемку. В письме указывается, что на журналистов никто не нападал.

Отметим, что во время конфликта Константина Ленькова повалили на землю, отобрав фотоаппарат. Техника вернулась к журналисту ЗАКС.Ру только после вмешательства полиции.


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