Телеканал "Союз" удалил видеозапись богослужения с падением на пол патриарха Кирилла

Видеозапись божественной литургии, состоявшейся 25 июня в Новороссийске при освящении храма, исчезла с сайта телеканала "Союз". На это обратили внимание журналисты издания SOTA.

Событие примечательно тем, что в здании храма оступился и упал на спину патриарх Кирилл. Помочь ему устоять не успели другие священнослужители, находившиеся на существенном расстоянии от него.

По предположению запрещенного в служении дьякона Андрея Кураева, предстоятеля РПЦ могла подвести боязнь заразиться коронавирусом. Кураев в своем блоге пишет, что именно по этой причине в ходе различных служб коллеги Кирилла находится в отдалении от него.