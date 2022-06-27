"Коммерсантъ": Западные производители фармоборудования отказываются работать в России

Ряд производителей оборудования для фармацевтической отрасли из Европы отказались поставлять детали в Россию, сообщил 27 июня "Коммерсантъ". Такая ситуация чревата проблемами с выпуском новых лекарственных препаратов, заявили изданию участники рынка.

В числе компаний, отказавшихся сотрудничать с Россией после начала спецоперации, оказались Syntegon и GEA, уточнили "Коммерсанту" в ряде крупных компаний. При этом продажа оборудования для фарминдустрии не подпадает под действие санкций Евросоюза.

Гендиректор Ассоциации российских фармпроизводителей Виктор Дмитриев утверждает, что часть западных производителей продолжают поставки в Россию. В то же время он видит одной из основных проблем то, что продленная до 2024 года госпрограмма "Фарма-2020" не стимулировала производство отечественного оборудования для фармпроизводителей в России. Слова Дмитриева подтверждает директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов, который говорит о практически полном отсутствии таких производств в стране.

В свою очередь, президент "Фармасинтеза" Викрам Пуния заявил изданию, что у предприятия уже возникли сложности с сервисом, невзирая на то что производство компании оснащено оборудованием и материалами на 95%. Часть европейских деталей компания воспроизводит силами своих инженеров, однако сложившаяся ситуация не позволяет с уверенностью говорить о судьбе инвестпроектов после 2023 года, уточнил Пуния.

В Минпромторге изданию заявили, что российские производители успели закупить комплектующие еще в начале пандемии, а сами компании располагают специалистами по обслуживанию оборудования. Одновременно ведомство занимается поиском поставщиков из других стран, включая Китай и Индию.

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