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Росавиация продлила на неделю запрет на сообщение с 11 аэропортами страны

фото ЗакС политика Росавиация продлила на неделю запрет на сообщение с 11 аэропортами страны

Росавиация продлила до 6 июня режим временного ограничения полетов в 11 аэропортов в центральных и южных регионах РФ. Речь идет о воздушных гаванях Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.

Также продлена рекомендация авиакомпаниям использовать для перевозки пассажиров альтернативные маршруты, в том числе через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы.

Прочие российские аэропорты работают в штатном режиме, отметили в ведомстве.

Режим ограничения полетов был введен в ряде российских аэропортов с началом спецоперации на Украине. Официально мера носит временный характер, что не мешает Росавиации продлевать ее действие раз за разом. На прошлой неделе это произошло уже в двадцатый раз.

Фото: unsplash


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