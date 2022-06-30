ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 18:10

Леонид Гозман* не смог оспорить в суде свое включение в реестр иноагентов

фото ЗакС политика Леонид Гозман* не смог оспорить в суде свое включение в реестр иноагентов

Суд в Москве отказал в удовлетворении иска политика и публициста Леонида Гозмана* к Минюсту. Как сообщает "Новая газета. Европа", он оспаривал наделение себя статусом иностранного агента. Формально министерство включило журналиста в реестр СМИ-иноагентов из-за 300 долларов, которые он получил в феврале за статью в журнале Foreign Policy.

"Я понятия не имел, что они платят гонорары, не заключал с редакцией никаких договоров и даже не знал, что они этот гонорар заплатили. Может, это и вовсе провокация?", - произнес истец на суде.

Он также посетовал на избирательность правоприменения, заявив, что в зарубежных СМИ выступают многие, но иноагентами при этом в России объявляют только критиков существующего политического режима.

*Минюст внес Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Ищем выход / YouTube (скриншот)


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости30 июня
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама