Леонид Гозман* не смог оспорить в суде свое включение в реестр иноагентов

Суд в Москве отказал в удовлетворении иска политика и публициста Леонида Гозмана* к Минюсту. Как сообщает "Новая газета. Европа", он оспаривал наделение себя статусом иностранного агента. Формально министерство включило журналиста в реестр СМИ-иноагентов из-за 300 долларов, которые он получил в феврале за статью в журнале Foreign Policy.

"Я понятия не имел, что они платят гонорары, не заключал с редакцией никаких договоров и даже не знал, что они этот гонорар заплатили. Может, это и вовсе провокация?", - произнес истец на суде.

Он также посетовал на избирательность правоприменения, заявив, что в зарубежных СМИ выступают многие, но иноагентами при этом в России объявляют только критиков существующего политического режима.

*Минюст внес Леонида Гозмана в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Ищем выход / YouTube (скриншот)