Universal Pictures закроет свой офис в России

Американская кинокомпания Universal Pictures намерена закрыть свой офис в России, сообщил 1 июля "Бюллетень кинопрокатчика". Информацию об этом изданию подтвердил источник в компании.

Ранее компания разослала письмо ряду кинотеатров с сообщением о планах свернуть все операции в ближайшие несколько месяцев. "Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", — говорится в письме.

В марте 2022 года ряд зарубежных кинокомпаний заявили о приостановке работы в России. В конце июня стало известно о сокращении на треть количества работающих кинозалов в стране.