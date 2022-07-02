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Новости 18:01

Universal Pictures закроет свой офис в России

фото ЗакС политика Universal Pictures закроет свой офис в России

Американская кинокомпания Universal Pictures намерена закрыть свой офис в России, сообщил 1 июля "Бюллетень кинопрокатчика". Информацию об этом изданию подтвердил источник в компании.

Ранее компания разослала письмо ряду кинотеатров с сообщением о планах свернуть все операции в ближайшие несколько месяцев. "Материнская компания решила прекратить деятельность в РФ, так как вести бизнес стало невозможным из-за многочисленных сложностей, с которыми сталкиваются иностранные компании", — говорится в письме.

В марте 2022 года ряд зарубежных кинокомпаний заявили о приостановке работы в России. В конце июня стало известно о сокращении на треть количества работающих кинозалов в стране.


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