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Устроившая пацифистскую акцию петербургская студентка пожаловалась на угрозы от преподавателя

фото ЗакС политика Устроившая пацифистскую акцию петербургская студентка пожаловалась на угрозы от преподавателя

Выпускница Петербургского колледжа технологий, моделирования и управления, поднявшая пацифистский плакат на вручении дипломов, рассказала о неприятной для нее переписке с преподавателем Михаилом Старком. Скриншоты беседы в мессенджере публикует издание Sota. 

Старк, недовольный позицией выпускницы относительно военной спецоперации на Украине, написал, что разговор с ней "только начинается", и потребовал предоставить ее личные данные. В ответ активистка сослалась на 51-ю статью Конституции. Перед этим собеседники вступили в спор об истоках украинского конфликта.

По словам преподавателя, имеющего 37 лет профессионального стажа, из-за плаката "начали работу дознаватели".


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