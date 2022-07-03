С сайта американского посольства исчез его адрес: в июне площадь назвали в честь ДНР

Посольство США в Москве видоизменило страницу сайта, на которой даны контакты ведомства. В качестве адреса посетителю теперь предлагаются широта и долгота: 55,75566° N, 37,58028° E. Внимание на это обратила "Новая газета. Европа"

По всей видимости, поступок связан с присвоением нынешним летом прежде безымянной территории рядом с посольством названия площадь Донецкой народной республики.

Ранее строения 1-9, ныне расположенные на площади ДНР, дом 1, имели другой адрес: Большой Девятинский переулок, дом 8.

Напомним, в мае и июне по инициативе депутатов Мосгордумы среди москвичей был проведен опрос, призванный определить самый популярный вариант названия для площади. Примечательно, что соревновалась "площадь ДНР" с "площадью защитников Донбасса".