Суд в Москве продлил запрет на пользование интернетом и ночные прогулки двум фигурантам дела "Весны"

Басманный суд Москвы продлил 4 июля меру пресечения двум фигурантам дела "Весны", сообщило "ОВД-Инфо"*. Ангелина Рощупко и Тимофей Васькин до 6 октября будут находиться под запретом определенных действий, рассказали правозащитники.

Меру пресечения обоим фигурантам назначили 10 мая. Им нельзя покидать жилье в период с 20:00 до 08:00, общаться со свидетелями, подозреваемыми и обвиняемыми по их делу за исключением близких родственников, а также отправлять и получать "почтово-телеграфные сообщения" и пользоваться интернетом и средствами связи.

В ходе судебного заседания 4 июля Рощупко отрицала свою причастность к деятельности "Весны" и говорила, что не состояла в чатах движения и не публиковала никаких призывов, сообщила Sota. По данным издания, адвокат указывал на невозможность Рощупко устроиться на работу, поскольку в Зеленограде мало вакансий, а пользоваться интернетом ей запрещено.

Рощупко и Васькина задержали 9 мая по возбужденному уголовному делу об участии в НКО, посягающей на права граждан (ч. 3 ст. 239 УК). В конце июня МВД объявило нескольких фигурантов дела в розыск.

*Минюст внес "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов