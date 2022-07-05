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Новости 12:03

В Москве на двери активиста написали слово "предатель" и нанесли буквы Z и V

фото ЗакС политика В Москве на двери активиста написали слово "предатель" и нанесли буквы Z и V

Неизвестные испортили дверь московского активиста Михаила Баранова, делится правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На двери написали слово "предатель", а также нанесли неформальные символы военной "спецоперации" Z и V.

Баранова задерживали 2 марта в ходе пацифистской акции. После в его отношении составили административный протокол о нарушении правил проведения акции (ст. 20.2 КоАП).

Напомним, подобные надписи начали массово появляться в марте текущего года. В частности, были испорчены двери мундепа Люси Штейн, а также сотрудника "Мемориала"**. Журналист SOTA Дмитрий Иванов установил, что к ним могут иметь отношение представители группировки SERB.

*Минюст внёс "ОВД-Инфо" в реестр незарегистрированных объединений - иноагентов

**"Мемориал" внесён Минюстом в реестр НКО-иноагентов, ликвидирован по решению суда


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