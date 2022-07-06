СК добивается заочного ареста для ученого из РАН Юрия Пивоварова

Московские следователи ходатайствовали в суд о назначении заочного ареста для научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова, передает ТАСС. Ученый проходит по делу о присвоении или растрате (ч. 4 ст. 160 УК).

Ранее Пивоваров рассказывал фабулу дела: по его словам, он якобы устроил в институт двух людей, которые получали деньги и при этом не ходили на работу, и таким образом было растрачено порядка 1,5 млн рублей.

В своем учреждении ученый трудится с 1998 года.

Ранее фиктивное трудоустройство людей на работу в вуз стало поводом для продолжающегося преследования ректора Шанинки Сергея Зуева и ректора РАНХиГС Владимира Мау.

UPD 12:45 Как сообщает "Новая газета. Европа", Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия