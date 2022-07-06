ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 12:13

СК добивается заочного ареста для ученого из РАН Юрия Пивоварова

фото ЗакС политика СК добивается заочного ареста для ученого из РАН Юрия Пивоварова

Московские следователи ходатайствовали в суд о назначении заочного ареста для научного руководителя Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН Юрия Пивоварова, передает ТАСС. Ученый проходит по делу о присвоении или растрате (ч. 4  ст. 160 УК).

Ранее Пивоваров рассказывал фабулу дела: по его словам, он якобы устроил в институт двух людей, которые получали деньги и при этом не ходили на работу, и таким образом было растрачено порядка 1,5 млн рублей. 

В своем учреждении ученый трудится с 1998 года.

Ранее фиктивное трудоустройство людей на работу в вуз стало поводом для продолжающегося преследования ректора Шанинки Сергея Зуева и ректора РАНХиГС Владимира Мау.

UPD 12:45 Как сообщает "Новая газета. Европа", Басманный суд столицы удовлетворил ходатайство следствия


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости6 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама