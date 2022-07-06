"Новую газету" оштрафовали из-за пацифистского обращения Муратова

Суд в Москве назначил "Новой газете" штраф в размере 300 тысяч рублей по ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ ("распространение заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений"). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей Симоновского районного суда столицы.

По информациии источников агентства, дело возбудили из-за видеообращения, которое главред Дмитрий Муратов посвятил военной спецоперации на Украине вскоре после ее начала. Видео ранее было удалено с сайта газеты.

Напомним, что в марте "Новая газета" приостановила выпуск печатной версии из-за ужесточившегося законодательства и риска закрытия издания. В мае часть редакционного коллектива, покинувшая страну, основала СМИ под названием "Новая газета. Европа".