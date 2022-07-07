Прокуратура запросила для Андрея Пивоварова пять лет колонии

Государственное обвинение в ходе судебных прений в Краснодаре запросило пять лет лишения свободы для петербургского политика Андрея Пивоварова, обвиняемого в осуществлении деятельности нежелательной организации. Об этом сообщает Telegram-канал, который ведет группа поддержки экс-директора "Открытки"*. Прокурор, комментируя дело, употребил оборот "инспирирование цветных революций".

В свою очередь, адвокат упомянул о пожилой матери и маленьком ребенке, находящихся на иждивении у оппозиционера.

Напомним, Пивоварова задержали в конце мая прошлого года в аэропорту Пулково и этапировали в Краснодар из-за поста в социальной сети. Впоследствии публикаций, совершенных в аккаунте подсудимого, в деле прибавилось еще несколько десятков. По версии следствия, политик таким образом осуществлял деятельность нежелательной организации (ст. 284.1 УК). "Открытая Россия"* самораспустилась за три дня до задержания Пивоварова из-за усилившегося давления правоохранительной машины на активистов. Представители "Открытки"* неоднократно подчеркивали, что не имеют отношения к организации, внесенной РФ в список нежелательных.

*Генпрокуратура внесла организации Otkrytaya Rossia и Open Russia Civic Movement в реестр нежелательных организаций и считает "Открытую Россию" связанной с ними.