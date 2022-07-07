"Навальнистке" Лилии Чанышевой продлили арест на два месяца

Представительница несистемной оппозиции Лилия Чанышева, преследуемая по делу о создании экстремистского сообщества, по решению столичного суда останется в СИЗО как минимум до 9 октября. Как сообщает сетевое издание Sota, суд прошел в закрытом режиме под предлогом того, что материалы дела содержат некую секретную информацию.

Напомним, что Чанышева возглавляла штаб Навального* в Уфе в течение четырех лет до его самоликвидации в 2021 году. Сочувствующие арестантке апеллируют к тому, что ей инкриминируют деятельность того времени, когда структуры Алексея Навального еще не были объявлены экстремистскими и запрещенными в России. Под стражу Чанышеву взяли в ноябре, этапировав из Уфы в столицу. Прошлой осенью за нее пыталась заступиться депутат-коммунистка из Госдумы Нина Останина, но суд не стал смягчать меру пресечения.