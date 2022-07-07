Обвинение запросило для столичного мундепа Горинова семь лет заключения по делу о "фейках"

Прокурор запросил для депутата московского округа "Красносельский" Алексея Горинова семь лет лишения свободы в рамках дела о фейках про армию (207.3 УК). В четверг 7 июля состоялись прения сторон, которые осветило издание Sota.

На вопрос о наличии хронических заболеваний Горинов рассказал, что у него отсутствует половина легкого. Он также вспомнил о своем сопротивлении путчистам в августе 1991 года у здания Белого дома. Утром 8 июля ему вынесут приговор.

Напомним, что Алексея Горинова и успевшую эмигрировать Елену Котеночкину преследуют за их пацифистские речи на заседании совета депутатов округа "Красносельский". В своем мартовском выступлении 61-летний Горинов, в частности, предложил в период военной спецоперации выделять меньше бюджетных средств на праздничные мероприятия. Свидетелем по этому делу проходит еще один критик спецоперации Илья Яшин, в настоящее время пребывающий в спецприемнике по делу о неповиновении полиции.