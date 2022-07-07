Медиаменеджера Илью Красильщика объявили в федеральный розыск

МВД объявило в розыск покинувшего Россию журналиста и медиаменеджера Илью Красильщика, которого преследуют по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Первым об этом написал юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В июне Красильщик запустил проект помощи соотечественникам, которые страдают от реального или потенциального давления со стороны государства в связи с их пацифистской позицией. Проект, включающий в себя чат, получил название "Служба поддержки" и за месяц работы набрал десятки тысяч подписчиков.

В прошлом Красильщик был издателем "Медузы"* и главой "Яндекс.Лавки".

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Илья Красильщик / ВКонтакте