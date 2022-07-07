ЗакС.Ру во ВКонтакте    ЗакС.Ру в Telegram
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы 2021

Новости 7 июля, 20:54

Медиаменеджера Илью Красильщика объявили в федеральный розыск

фото ЗакС политика Медиаменеджера Илью Красильщика объявили в федеральный розыск

МВД объявило в розыск покинувшего Россию журналиста и медиаменеджера Илью Красильщика, которого преследуют по делу о распространении фейков про армию (ст. 207.3 УК). Первым об этом написал юрист Павел Чиков в своем Telegram-канале.

В июне Красильщик запустил проект помощи соотечественникам, которые страдают от реального или потенциального давления со стороны государства в связи с их пацифистской позицией. Проект, включающий в себя чат, получил название "Служба поддержки" и за месяц работы набрал десятки тысяч подписчиков.

В прошлом Красильщик был издателем "Медузы"* и главой "Яндекс.Лавки".

*Минюст внес издание "Медуза" в реестр СМИ, выполняющих функцию иностранного агента

фото: Илья Красильщик / ВКонтакте


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм и Яндекс.Новости

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости7 июля
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама