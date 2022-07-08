Из ряда новых ресторанов "Вкусно — и точка" пропадёт картофель фри

Некоторые рестораны "Вкусно — и точка", пришедшие на смену "Макдоналдсам", временно перестанут продавать картофель фри и картофель по-деревенски, сообщает РБК.

Ситуация возникла из-за того, что прошлый год стал неурожайным для картофеля, который используется для производства обозначенных видов блюд. Последние 8 лет компания покупала продукцию только у российских поставщиков, что и привело в результате к возникновению подобной ситуации.

"Кроме того, стал невозможен импорт с рынков, которые могли бы стать временными поставщиками картофеля для предприятий в России", — объяснили в компании.

В полном объёме картофель появится в меню сети ресторанов быстрого питания осенью текущего года.