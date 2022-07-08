Суд в Москве приговорил мундепа Горинова к 7 годам колонии за распространение фейков об армии

Мещанский суд Москвы признал муниципального депутата Алексея Горинова виновным в распространении фейков о российской армии (ст. 207.3 УК) и постановил заключить его на 7 лет в колонию общего режима, информирует SOTA. Это первый в стране приговор с реальным сроком заключения по данной статье, который вынес российский суд.

Слушатели сопровождали оглашение приговора аплодисментами в поддержку находящегося в "аквариуме" Горина.

Ранее он выступил с последним словом, в котором в очередной раз критически отозвался о военной "спецоперации".

Напомним, что столичных муниципалов Алексея Горинова и успевшую эмигрировать Елену Котеночкину преследовали за их пацифистские речи на заседании совета депутатов округа "Красносельский". В своем мартовском выступлении 61-летний Горинов, среди прочего, предложил в период военной "спецоперации" выделять меньше бюджетных средств на праздничные мероприятия. Речи Горинова и послужили поводом для возбуждения уголовного дела.