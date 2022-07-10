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Осужденный за репост клипа Боровиков попросил Rammstein высказаться о его деле

фото ЗакС политика Осужденный за репост клипа Боровиков попросил Rammstein высказаться о его деле

Политический активист из Архангельской области Андрей Боровиков, отбывающий реальный срок за "распространение порнографии", обратился к группе Rammstein, репост клипа которой лег в основу его преследования. Оппозиционер добивается от немецких музыкантов комментария к его уголовному делу, считая, что их публичная позиция сможет облегчить участь других поклонников группы.

"Клип, за который я сижу в тюрьме, в России репостнули тысячи человек и в любой момент каждого из них могут посадить в тюрьму. Ну как каждого. Каждого, кто осмелится выступить против власти", - приводит его рассказ издание Sota.

Напомним, что поморский "навальнист" попал под преследование из-за размещения на своей странице клипа на песню Pussy. В июне суд отказался заменять Боровикову наказание на не связанное с лишением свободы, поскольку в его поведении не прослеживалось "положительной динамики". Активист должен выйти на свободу в мае следующего года.


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