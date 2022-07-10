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Новости 12:29

Нижегородского активиста оштрафовали из-за кавычек в слове "спецоперация"

фото ЗакС политика Нижегородского активиста оштрафовали из-за кавычек в слове "спецоперация"

Активист Алексей Поднебесный из Нижнего Новгорода обнародовал копию постановления суда, по которому его оштрафовали на 30 тысяч, вменив статью о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП).

Фигурант дела пояснил изданию Sota, что обоснованием для судебного взыскания стало его письменное высказывание о военной спецоперации на Украине, в котором спецоперация была поставлена в кавычки. Согласно постановлению, Поднебесный таким образом выразил свое ироническое и пренебрежительное отношение к действиям Вооруженных сил, а значит, подорвал к ним доверие.

Активист также обратил внимание, что частично текст решения был скопирован из судебного решения, которое ранее вынесли в отношении его супруги. Из-за этого Поднебесный упоминается в документе в женском роде.


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