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Выпускники ВШЭ пришли на вручение дипломов в протестных футболках

фото ЗакС политика Выпускники ВШЭ пришли на вручение дипломов в протестных футболках

Выпускники факультета коммуникаций, медиа и дизайна Высшей школы экономики (ВШЭ) превратили вручение дипломов во флешмоб, придя на него в футболках с выражением протеста против цензуры. Акции посвятила заметку "Новая газета. Европа". Участник перформанса Семен Башкиров считает, что журналистам и приверженцам отличной от официальной точки зрения в современной России становится жить все тяжелее. 

"Несмотря на то что сегодня у нас праздник, на нашу профессию совершается активное наступление со стороны государства. Независимые СМИ блокируют или закрывают, несогласных сажают в тюрьмы или ставят клеймо "иноагента", ограничивая в правах", - объяснил он побудительные мотивы для флешмоба.

По словам активиста, по своей ценности проведенная акция сопоставима с самим фактом получения диплома о высшем образовании.

В начале месяца на вручении дипломов устроила пацифистскую акцию выпускница Петербургского колледжа технологий, позже пожаловавшаяся на угрозы от преподавателя.


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