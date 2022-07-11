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Новости 13:33

Роскомнадзор ограничил доступ к фотостоку Depositphotos

фото ЗакС политика Роскомнадзор ограничил доступ к фотостоку Depositphotos

Отечественный интернет-регулятор Роскомнадзор закрыл доступ к фотобанку Depositphotos, информирует пресс-служба ведомства. Сток, напомним, не работает в РФ последние четыре месяца: компания закрыла свои базы для россиян, выступив с критикой военной спецоперации.

Сайт заблокирован по решению Генпрокуратуры из-за распространения недостоверных материалов о боевых действиях на Украине.

Сервис, добавим, не доступен также для граждан Белоруссии.

Depositphotos основал в 2009 году украинский предприниматель Дмитрий Сергеев.

Ранее свои базы для россиян и белорусов закрыли фотобанки Pexels и Pixabay.


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